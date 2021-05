Homem fica gravemente ferido em tombamento de caminhão na SP-191 em São Manuel

Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros registraram na noite desta quinta-feira, 13, um grave acidente na Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191). Um caminhão tombou em um trecho perto da Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel.

Segundo informações, o motorista, de aproximadamente 50 anos, ficou preso nas ferragens do caminhão. Ele não teve a identidade revelada.

Equipes de salvamento e resgate dos Bombeiros de Botucatu foram até o local e transportaram a vítima até o HC de Botucatu. O estado do motorista era considerado grave.

Equipes da Polícia e Concessionária fizeram a sinalização do local. A Polícia Civil investigará as causas do acidente.