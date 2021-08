GAPE flagra adolescente vendendo drogas no Jardim Peabiru

O GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) da GCM, registrou na noite deste sábado, dia 28, um caso de ato infracional/tráfico no Jardim Peabiru. Durante patrulhamento de rotina pela região, os agentes avistaram uma jovem saindo de um terreno com uma casa em construção.

Ela tentou fugir, mas foi abordada e confessou que estava vendendo droga no local, segundo descreve boletim. Era uma adolescente, que estava com 2 sacolas contendo no total 52 porções e 8 porções de crack, sendo todas embaladas individualmente e prontas para venda.

Ela também tinha uma quantia de R$ 20,00, segundo boletim, de vendas anteriores. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão e solicitado um apoio de uma GCM para fazer a busca pessoal.

Por se tratar de adolescente, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a sindicada, que não possuía documentos. Levada para a Polícia Civil, a menor ficou apreendida à disposição da Vara da Infância e Juventude.