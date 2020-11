Forças de Segurança apertam o cerco contra festas clandestinas na cidade

Neste final de semana as forças de segurança de Botucatu intensificaram a fiscalização das festas irregulares e clandestinas realizadas na cidade. O total de ações da GCM no período foi de 480, envolvendo 197 visitas do Projeto Sentinela, 47 casos de Perturbação do Sossego, 07 atendimentos de Desordem e Aglomeração e outros atendimentos diversos para manutenção da ordem.

Além disso, com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil foram encerradas 06 festas consideradas irregulares, sendo três na região conhecida como Pontal da Serra, uma no bairro Califórnia 1, uma em área rural nas proximidades da CESP e também uma em estabelecimento comercial na área central do município.

Uma das festas havia mais de 400 pessoas, sendo realizada a dispersão com o registro de boletins de ocorrência de todos os eventos irregulares, os quais foram encaminhadas à Fiscalização, Vigilância Sanitária e também à Polícia Civil para apuração dos crimes previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal.

Foi um esforço da GCM, com apoio das forças policiais para combater as festas clandestinas e realizadas sem autorização, as quais são consideradas grandes disseminadoras do vírus – Covid 19.