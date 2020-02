Durante perseguição na Rondon, suspeitos de furto batem o carro e são detidos pela PM em Botucatu

A Polícia Militar capturou na madrugada desta sexta-feira, 21, na Marechal Rondon, quatro elementos suspeitos de furto na cidade de Bauru. O crime ocorreu contra uma loja de rede, onde foram levados vários aparelhos celulares.

De posse das características do veículo utilizado no furto, a Polícia Milita de Bauru localizou e tentou parar o condutor em um bloqueio, quando o mesmo empreendeu fuga pela Rodovia Marechal Rondon. Houve uma intensa perseguição pela via até a região de Botucatu.

“O condutor fez diversas manobras perigosas, colocando a vida de outros motoristas em risco e conseguimos fechar o pedágio de Botucatu com o apoio de diversas equipes do policiamento rodoviário e Polícia Militar de Botucatu”, disse o Tenente Rezende da PM em entrevista ao repórter César Junior da Rádio Municipalista.

O veículo envolvido na fuga era um Hyundai HB 20. O condutor perdeu o controle e se chocou com a proteção lateral na pista já em Botucatu.

Os ocupantes do veículo tentaram fugir a pé após o acidente, mas foram contidos. A ocorrência foi apresentada no Plantão da Polícia Civil em Botucatu.