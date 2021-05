Com veículo localizado, terá sequência investigação sobre morte de idoso por atropelamento em Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu dará sequência na investigação do atropelamento que vitimou o idoso Gabriel de Lima, de 72 após localizar o veículo envolvido no acidente. A vítima fazia caminhada na região do Cachoeirinha no fim da tarde desta sexta-feira, dia 28, quando foi atingido por um veículo.

O condutor não prestou socorro, como prescreve a legislação. A vítima foi levada pelo resgate ao Hospital das Clínicas com traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos.

Fontes policiais afirmaram ao Acontece Botucatu que viaturas fizeram patrulhamento na região para localizar o veículo e condutor logo após o acidente.

O carro foi localizado durante a madrugada deste sábado, em uma residência no Jardim Ciranda, também na região leste. O veículo foi periciado pela Polícia Científica para início do inquérito policial.

O condutor do veículo não estava no local onde o carro foi periciado. Trata-se de um jovem, de 18 anos, que não teve a identidade divulgada. O inquérito será conduzido pela Delegacia de Polícia Judiciária.

