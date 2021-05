Carro capota em estrada vicinal de Pardinho neste domingo, dia 30

Susto em Pardinho

A Polícia Militar registrou na manhã deste domingo, dia 30, um acidente na Rodovia vicinal Antônio Vicentini. A via serve de ligação entre o município de Pardinho com a SP-300, Rodovia Marechal Rondon.

Segundo informações, o condutor perdeu o controle e capotou na via por motivos que ainda serão apurados. O carro ficou com as rodas para cima e destruído.

A vítima, um homem de 70 anos, foi imobilizado no local. Apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves, sendo levado para atendimento médico.

