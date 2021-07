Cães e gatos morrem durante incêndio em residência no Altos do Paraíso em Botucatu; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou um caso de incêndio em residência na tarde deste domingo, 25. O caso aconteceu em uma residência na Rua João de Oliveira, no bairro Altos do Paraíso. No local havia grande quantidade de material reciclável, altamente inflamável.

As chamas se espalharam rapidamente e consumiram quase todo o imóvel. Segundo relato dos Bombeiros, dois cachorros e três gatos que estavam na casa morreram durante o incêndio.

Foi preciso a utilização de dois caminhões dos bombeiros para que o fogo fosse controlado. Apesar da perda dos animais, nenhuma pessoa se feriu. A Polícia Civil irá investigar as causas do incêndio.

