Bombeiros iniciam mais um dia de buscas por jovem que desapareceu após barco tombar no Rio Bonito

Buscas são feitas pelos Bombeiros desde a tarde de quinta-feira, 24

O Corpo de Bombeiros de Botucatu retomou no início da manhã deste sábado, dia 26, as buscas pelo adolescente que desapareceu após um pequeno barco tomar no Rio Bonito na tarde de quinta-feira, dia 24. A equipe é formada por mergulhadores com botes.

Segundo informações, dois jovens pegaram um barco com remos que estava na margem e entraram no Rio com a embarcação. Um ocupante saiu ileso, mas um outro adolescente, de 16 anos, desapareceu nas águas do Rio Tietê após se afogar.

De acordo com informações de pessoas no local, a família é de Franca e estava em uma residência de São Manuel, indo passar o dia no Rio Bonito naquela quinta-feira. Especialmente no fim de ano o Rio Bonito costuma receber milhares de turistas ao longo de sua orla.

Segundo divulgou o repórter César Junior, da Rádio Municipalista, rancheiros locais estão fazendo uma corrente de solidariedade, arrecadando alimentos e hospedagem para os pais da vítima, que acompanham as buscas.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Botucatu esteve no local até a noite de ontem, quando os trabalhos foram interrompidos mais uma vez, retomando na manhã deste sábado.

Segundo moradores locais e Bombeiros, a profundidade no local onde o barco virou pode chegar a 20 metros. Os jovens teriam se distanciado centenas de metros da margem.

De forma permanente os Bombeiros de Botucatu realizam campanhas de conscientização quanto aos perigos na água e afogamento. Apesar de ter diminuído sensivelmente esse tipo de ocorrência, nos últimos anos foram registrados alguns casos de afogamento em rios da região, quase sempre com pessoas de fora da cidade em feriados prolongados.

