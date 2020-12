Barco pequeno vira no Rio Bonito em Botucatu e jovem está desaparecido

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou na tarde desta quinta-feira, dia 24, um caso de afogamento no Rio Bonito, às margens do Rio Tietê. Segundo as primeiras informações, uma pequena embarcação virou com duas pessoas.

Ainda de acordo com dados preliminares, dois jovens pegaram o barco com remos e após se distanciarem da margem, o mesmo virou. Uma das vítimas saiu ilesa, mas um jovem, de 16 anos, ainda não foi localizado.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Botucatu está no local. Os trabalhos de buscas nas águas do Tietê ainda contam com Bombeiros de Avaré e são acompanhados por familiares, segundo as informações.

Não há até o momento a identificação do adolescente que está desaparecido. O Acontece Botucatu acompanha o caso.