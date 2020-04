Atleta de Itatinga morre após ser atropelado durante treino

Foi registrado na tarde desta sexta-feira, 17, um atropelamento em uma estrada de Itatinga. A vítima é um conhecido atleta na região, Dorival Peixoto de Almeida, 46 anos.

Segundo informações, ele estava treinando no momento, quando foi atropelado por um caminhão. Infelizmente, Dorival foi socorrido, mas não resistiu e faleceu.

Ele era corredor e ciclista e já participou de diversas provas em Botucatu. Pelas redes sociais, muitas homenagens de atletas e amigos de Botucatu e região.

“Descanse em PAZ amigo Dorival Peixoto De Almeida Peixoto… esportista… atleta… corredor… ciclista… incentivador de sonhos”, postou um amigo.

“O senhor foi embora fazendo o que mais amava. Tenho certeza que está em um lugar maravilhoso, nunca pensei que iria doer tanto. Sempre terei orgulho de vc! Vai com Deus atleta que ele te acolha de braços abertos”, Lamentou outro internauta, entre dezenas de mensagens.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório, que pode ser restrito pelas normas de saúde do momento em virtude do coronavírus. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.