Adolescentes são levados para delegacia após pichação em poste no Jardim Planalto

Na tarde desta quarta-feira, 21, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma denúncia na praça pública Dona Chiquita, no Jardim Planalto. Por lá, segundo denunciantes, dois adolescentes, sendo um de 13 anos e o outro de 15 anos, estavam pichando um poste no local.

Segundo a GCM, os suspeitos estavam portando uma sacola com dois frascos de tinta com as cores cor preta e vermelha. Os adolescentes relataram que estariam pintando a roda de uma bicicleta e depois teriam pichado o poste com iniciais de seus nomes.

Diante do fatos, foi solicitada a presença de seus responsáveis, que compareceram na Delegacia de Polícia. Foi foi elaborado o Boletim de ocorrência com base no artigo 65 do Código Ambiental, sendo lavrada a multa para ambos no valor de R$ 5 mil. As partes foram orientadas e liberadas .