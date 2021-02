Ação da GCM contra aglomeração termina em confusão na região do Cachoeirinha em Botucatu

A Guarda Municipal executou no começo da manhã deste sábado, 20, uma dispersão nas proximidades do residencial Cachoeirinha. Uma viatura fazia patrulhamento Preventivo e comunitário para coibir aglomerações e perturbações do sossego público.

Pela praça Valter Benedito Calixto (Cachoeirinha), os agentes avistaram um grupo de cerca de 40 pessoas no interior da praça consumindo bebidas alcoólicas, diz relatório da GCM. A equipe desembarcou para orientação e dispersão, seguindo as recomendações para diminuir o contágio do Covid-19.

Segundo informações que constam em boletim de ocorrência, neste momento os indivíduos começaram a se rebelar e incitar os outros a partirem para cima dos GCMs. Um dos indivíduos entrou em luta corporal com os agentes e logo foi contido e imobilizado, relata a Guarda.

Ao indivíduo foi dado voz de prisão e em seguida conduzido até o plantão policial. O delegado de plantão ratificou a voz de prisão por lesão corporal e resistência nesta ação.

Foi arbitrada fiança de R$ 1.800,00, que não foi paga. O indivíduo de 19 anos permaneceu preso e ficará à disposição da justiça, segundo a GCM.