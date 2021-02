Forças de Segurança e Vigilância fazem ações para coibir festas clandestinas e aglomerações em Botucatu

Na noite deste sábado, 13, as Forças de Segurança começaram a desenvolveram uma ação em Botucatu para evitar aglomerações e coibir festas clandestinas. Denominada de ação Carnaval, a operação contou com o apoio das Vigilâncias Estadual e Municipal.

Até a próxima terça-feira, dia 16, as equipes percorrerão todos os corredores comerciais, bares, chácaras e balneários. As Polícias Civis e Militares, junto com a Guarda Civil Municipal, farão blitz e bloqueios orientativos em diversos pontos da Cidade.

Além da proibição de festas e aglomerações durante a fase vermelha, a partir das 22 horas fica vedada a presença de pessoas em estabelecimentos não-essenciais e espaços públicos ou privados, bem como o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.

Há denúncias de várias festas clandestinas pela cidade e no carnaval esses casos aumentam. Situações de aglomerações e festas irregulares podem ser denunciadas a GCM (199 e 153) e Polícia Militar (190).