SAF Contábil comemora 53 anos de atuação, 06 deles em sede própria

O escritório SAF Contábil comemorou no dia 10 de fevereiro seis anos de atuação em sede própria, localizada à Rua Brás de Assis 553, na Vila dos Lavradores. A data escolhida é uma homenagem da família de Léo ao seu fundador, saudoso José de Léo Sobrinho, que nasceu nesse dia, e faria 77 anos de idade.

Com toda a experiência adquirida em mais de meio século, o escritório oferece assessoria contábil, entre outros serviços, para clientes de Botucatu e mais 22 municípios.

Seu diferencial é a relação de proximidade, amizade e confiança entre seus gestores e parceiros, com estreita interação, o que para as diretoras do SAF é fundamental para a excelência do resultado final.

História familiar

O casal José de Léo Sobrinho (in memorian), conhecido por Zito de Léo, e Sandra de Léo (69) iniciaram suas atividades no ramo contábil em 1969. Durante muitos anos, o escritório foi gerenciado pela esposa, e contava com a ajuda de apenas dois funcionários. Zito exercia a função de contador em diversas outras empresas da cidade, até se aposentar e poder dedicar-se em tempo integral ao próprio escritório.

Por ser uma empresa familiar, os quatro filhos do casal trabalharam desde a adolescência no escritório. As filhas Luciana de Léo Spadim (47) e Ana Paula de Léo (46), hoje sócias, dedicam-se exclusivamente a ele, com a colaboração da mãe na administração. Os filhos Martha de Léo (49) e José Maurício de Léo (40) optaram pela advocacia como profissão, sendo que a advogada Martha presta assessoria jurídica ao escritório.

Sede própria

O escritório SAF Contábil sempre teve suas instalações na Vila dos Lavradores. Em dezembro de 2014, o sonho de ter a própria sede começou a tomar forma, com a aquisição de um imóvel que deu origem às instalações atuais.

A experiência, honestidade e competência com que sempre trabalharam fizeram com que o escritório prosperasse, possuindo atualmente uma equipe efetiva de 20 colaboradores.

“Quero fazer um agradecimento especial à equipe, reconhecendo o valor de cada colaborador, pois todos são peças fundamentais para o sucesso e crescimento do empreendimento, fazendo com que seja possível atingir o nosso principal objetivo, que é prestar uma assistência contábil de excelência”, disse ao Acontece Botucatu, Sandra de Léo.

O SAF conta com uma equipe altamente qualificada e capacitada , oferecendo segurança e competência nas funções que executam.

Modernização

Buscando acompanhar o inevitável avanço tecnológico, o escritório está em fase final de implantação de uma plataforma digital em nuvem, na qual o cliente terá acesso à documentação de sua empresa, como contrato social, balanço patrimonial, guias de impostos e outros, literalmente na palma de sua mão, através de um aplicativo instalado em seu celular e computador, agilizando ainda mais a comunicação com o escritório.

O escritório SAF Contábil ao longo destes 53 anos expandiu-se, criando uma segunda unidade ao lado da sede principal, que serve como local de apoio para atendimento aos clientes , reuniões comerciais e reservadas , oferecendo mais comodidade, privacidade e conforto.

Essa expansão é resultado de anos de investimento e dedicação na qualidade do que faz , sempre tendo por lema Experiência, Honestidade e Competência.

Fica aqui a nossa gratidão aos que nos confiam suas empresas. Mais que parceiros, formamos uma família que, há mais de meio século, contabiliza o sucesso de Botucatu e região.

