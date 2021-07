Onda de frio pode causar sensação de -25ºC no Sul do Brasil

O Sul do Brasil pode passar pelo frio mais intenso do século por conta de uma massa de ar polar prevista para chegar à região na próxima semana. As temperaturas podem chegar a -10 ºC e a sensação térmica a incríveis -25ºC, com vento frio e a possibilidade de neve. A previsão é do Metsul Meteorologia.

Nessa sexta-feira (23), o Metsul Meteorologia emitiu um alerta de frio severo para a região sul do Brasil. Segundo o instituto de meteorologia, no final da próxima semana, poderão ser registradas temperaturas mínimas de até -10ºC. Além de vento frio, também pode voltar a nevar no Sul do país.

Nas áreas de maior altitude do Rio Grande do Sul a sensação térmica pode chegar de -10ºC a -20ºC. Ainda segundo o Metsul Meteorologia, no morro da Igreja, que fica no Parque Nacional de São Joaquim, localizado na divisa entre os municípios catarinenses de Bom Jardim da Serra, Orleans e Urubici, a 1800 metros do nível do mar, sensação térmica pode chegar a -25ºC. Fonte: O Tempo

O Climatempo diz: “O destaque é uma nova onda de frio que volta a atingir o Brasil. As simulações dos modelos de previsão não convergem totalmente, mas alguns modelos mostram o frio ganhando força, muita força”.

