Botucatu poderá ter frio intenso na próxima semana, indica previsão

Na próxima semana uma nova e intensa massa de ar frio pode derrubar as temperaturas no estado. Diante deste cenário, novamente pode esfriar bastante em Botucatu. Pelo menos essa é a previsão dos sites de meteorologia para o meio da próxima semana.

Segundo as estimativas, a partir da próxima quarta-feira, dia 28, há previsão de chuva, o que deve derrubar as temperaturas. Há a possibilidade de geada ao amanhecer durante a próxima semana.

Na quinta-feira, dia 29, os termômetros podem indicar mínima de 4 graus. Mas o pior ainda poderá chegar na sexta-feira, dia 30, quando a temperatura mínima em Botucatu poderá ser de 1 graus negativo, com máxima de 15 graus.

A próxima onda de frio será de forte intensidade e sim, será uma das mais fortes desde 1955, quando parte do sul e sudeste registrou temperaturas negativas e neve. Desta vez, uma forte massa de ar polar que se desprenderá da Antártida, hemisfério sul, deverá atuar entre os dias 30 e 31 de julho e 01 e 02 de agosto com temperaturas congelantes no Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil. Se nada mudar até esta data, o estado de São Paulo também será acometido por temperaturas negativas e veremos elas logo abaixo: