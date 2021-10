A TRON está focada no campo do Gamefi e lança grandiosamente o jogo Jogar-para-Ganhar “WIN NFT HORSE”

Hoje em dia, o GameFi é um campo muito apreciado dentro do espaço criptográfico, combinando finanças descentralizadas (DeFi) e NFT com jogos em blockchain. Não há dúvida de que o Axie Infinity, um jogo baseado no Ethereum, é agora um líder no GameFi.

Ao contrário dos jogos online tradicionais, o GameFi introduz um modo que chamamos de “jogar para ganhar”. Os jogos online tradicionais utilizam o modelo “pagar para ganhar”, que permite aos jogadores ganharem uma vantagem através da compra.

O “jogar para ganhar” oferece aos jogadores incentivos financeiros para progredir através do jogo. Em alguns casos, isso permite que os jogadores ganhem uma renda em tempo integral ao fazê-lo.

O WIN NFT HORSE será lançado no final deste mês.

Devido a esse histórico, com a Fundação APENFT e a Wink, a Tron lançará em breve o Win NFT Horse, o primeiro produto GameFi da Tron, após seis meses de trabalho árduo e dedicação de nossa equipe técnica.

Justin Sun, o fundador da TRON, não perderá nenhuma oportunidade no campo da blockchain. Portanto, é inevitável que a TRON entre no GameFi e NFT. Isso também pode tornar a ecologia TRON mais próspera e diversificada para fortalecer ainda mais a TRON.

O NFT é o novo veículo para a futura indústria dos jogos, e a DeFi é a nova economia do futuro sistema de jogos, fornecendo ferramentas fiáveis e inteligentes para o ecossistema de jogos.

No WIN NFT HORSE, cada cavalo com diferentes atributos é um NFT raro e possui um valor econômico variável. Os jogadores podem deter seus próprios NFT de cavalo através de caixas mistério e compras diretas.

Cada cavalo tem uma genética única que determina sua aparência e características. Os dados genéticos de cada cavalo são armazenados de forma segura em um endereço específico na blockchain e não podem ser modificados, copiados ou destruídos por terceiros.

A fim de atender às necessidades de diferentes jogadores, o WIN NFT HORSE oferece muitos tipos diferentes de jogos, inclusive: Desafio (PVE), Confronto (1v1 PVP), Competição (3v3 PVP) e Convite.

O surgimento de vendas de caixas mistério também indica que o desenvolvimento de NFT está entrando em uma nova fase – participação universal. Quer seja uma oferta ou uma venda de caixa mistério, os jogadores terão a oportunidade de ganhar um cavalo de valor elevado.

O WIN NFT HORSE combina os recursos de “caixa mistério + NFT + jogo + mineração” em um só. O aspeto mais notável é que é oferecido no modo “caixa mistério” – os cavalos são diferentes.

Segundo outra fonte, o lançamento do WIN NFT HORSE está agendado para o final de outubro de 2021, momento em que haverá caixas mistério que haviam sido descontinuadas, ofertas comunitárias e outras atividades. Os primeiros participantes poderão usufruir de mais benefícios, portanto, fiquem atentos, pois espera-se que a caixa mistério seja vendida por 1000 TRX. (Cerca de 100 $)

O valor econômico de diferentes cavalos varia imenso. O valor de cada cavalo é determinado por seu pedigree, poder de combate e outros atributos.

Com o aumento da popularidade do jogo e a entrada de um grande número de jogadores, o valor dos cavalos também aumenta, e o valor de um único cavalo no futuro poderá chegar aos milhares ou dezenas de milhares de dólares. Portanto, em comparação, a caixa mistério é oferecida a um preço muito mais baixo, e é uma jogada inteligente que todos adquiram uma caixa mistério, pois o valor das caixas mistério tem espaço ilimitado para crescer.

Todo o mundo tem uma chance de vencer de 50,00 $ em recompensas de tokens

O WIN NFT HORSE é um produto GameFi criado pela TRON em conjunto com a APENFT e a WINK. Qualquer pessoa pode desfrutar do jogo de jeitos diferentes e divertidos e ganhar as recompensas de tokens de acordo com suas contribuições para o ecossistema. Em poucas palavras, os jogadores podem criar cavalos, participar de corridas, colecionar e comprar e vender seus cavalos de corrida.

A diferença entre o WIN NFT HORSE e os jogos tradicionais é que ele recompensa os jogadores por sua contribuição ao ecossistema através do modo “Jogar para Ganhar”. A fim de proporcionar a todos os jogadores uma melhor experiência no jogo, o WIN NFT HORSE projetou três tipos de tokens em seu ecossistema, que são: TRX, NFT e WIN.

Os jogadores novatos podem usar TRX apenas para comprar cavalos de corrida ao entrar no jogo. Mais importante ainda, os jogadores podem obter uma certa quantidade de tokens NFT e WIN como recompensa enquanto desfrutam do jogo.

Como ganho tokens TRX? Todos os jogadores que recebem uma oferta de caixa mistério de cavalo ou participam de vendas de caixas mistério de cavalo são capazes de ganhar cavalos com atributos diferentes. Além disso, os jogadores podem criar dois cavalos próprios e os cavalos jovens podem ser vendidos quando se tornam adultos. Estes cavalos têm valores diferentes e podem ser todos vendidos no mercado de cavalos para ganhar tokens TRX.

Como ganho tokens NFT? Todos os jogadores que detêm cavalos podem ganhar tokens NFT como recompensas por jogada de desafio (PVE) e missões diárias explorando o mapa. Cada jogador participante pode ganhar até 4,5 milhões de tokens NFT por dia. Esse é um jeito real de realizar o modo jogar-para-ganhar. Além disso, todos os jogadores participantes do jogo de convite devem pagar uma certa quantia de tokens NFT como taxa de inscrição, e o vencedor final poderá receber todas as taxas de inscrição para um único jogo como recompensa.

Como ganho tokens WIN? No WIN NFT HORSE, todo o mundo tem a oportunidade de ganhar até 5000 $ em tokens WIN por mês. Especificamente, o jogo de competição (3v3 PVP) é apresentado em um formato sazonal e se estende por quatro semanas. Após quatro semanas de combate intenso, os tokens WIN serão distribuídos como prêmios individuais de acordo com a classificação oficial, com o vencedor recebendo até 5000 $ em tokens WIN e o restante em ordem decrescente.

Grande visão

O WIN NFT HORSE combina com “NFT + DeFi” através de tecnologia de blockchain para construir seu próprio reino de jogo ecológico completo através de jogos.

Todos os dados do WIN NFT HORSE são publicados de jeito aberto, fiável e descentralizado na blockchain. Nosso objetivo é construir um jogo GameFi verdadeiramente descentralizado, que será um grande mercado. Através de cavalos, esperamos conseguir criar ligações entre jogadores de todo o mundo e criar um mundo de prosperidade econômica em conjunto.

O WIN NFT HORSE tem como missão fornecer um jogo TRON que supere o Axie Infinity em jogos tradicionais e blockchains, empoderando os jogadores e lhes dando a oportunidade de ganahrem sua própria propriedade.

