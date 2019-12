WhatsApp ganhou desbloqueio por digital e Memoji; veja novidades de 2019

O WhatsApp ganhou vários recursos em 2019. As novas funções estão especialmente ligadas à privacidade do usuário, que agora pode solicitar a impressão digital para liberar o acesso às conversas nos celulares Android e no iPhone (iOS). Outra novidade faz com que seja necessária autorização para adicionar uma pessoa a algum grupo, evitando a inclusão em chats indesejados. O mensageiro também passou a exibir o nome do contato antes do envio de imagens, para evitar confusões e enganos.

Outros novos recursos chegaram para facilitar o uso durante o dia-a-dia, como a reprodução automática dos áudios em sequência, e para deixar as conversas mais divertidas, como a integração com os Memojis do iPhone. Confira, na lista a seguir, dez recursos que foram adicionados ao WhatsApp em 2019.

1. Desbloqueio por digital

Para garantir uma maior proteção das conversas, o WhatsApp passou a permitir o uso do leitor de impressão digital para liberar o acesso ao app. A novidade chegou em fevereiro ao iPhone — também é possível usar o Face ID como medida de segurança — e em outubro no Android. Vale lembrar que as notificações continuam sendo exibidas na tela inicial e que também é possível usar as respostas rápidas para enviar nas conversas sem precisar desbloquear o app.

2. Autoplay em áudios

Em maio, o WhatsApp para Android passou a reproduzir automaticamente áudios recebidos em sequência, eliminando a necessidade de dar “play” em cada arquivo. A função é uma comodidade que economiza tempo do usuário e dá mais fluidez às conversas. Essa função já existia no iPhone desde outubro do ano passado.

3. Suporte ao Memoji no iPhone

Usuários de iPhone passaram a usar os Memojis, os emojis personalizados do iOS, como stickers. Antes disso, as figuras eram enviadas nas conversas em formato de imagem. Os ícones aparecem na mesma barra de emojis tradicionais, e mostram o personagem com diversas expressões faciais. A função foi notada na versão Beta em agosto, e chegou para todos os usuários no mês seguinte.

4. Novos emojis no Android

Dois novos pacotes de emojis chegaram ao WhatsApp para Android em 2019. O primeiro, lançado em janeiro, liberou 127 ícones, entre carinhas de expressões humanas, além de novos animais e alimentos. Algumas figuras também foram atualizadas e remodeladas.

A segunda leva, lançada em novembro, trouxe uma grande variedade de pessoas de diferentes gêneros e representações de indivíduos com deficiência física. O polêmico emoji de “Mão beliscando”, apelidado de “mixuruca” pelos internautas, também foi liberado nesta versão.

5. Aviso na mensagem encaminhada

Em agosto, mensagens muito encaminhadas no WhatsApp passaram a exibir uma seta dupla para sinalizar que aquele conteúdo já foi enviado para várias pessoas. O objetivo do aviso é evitar a proliferação de fake news na plataforma, e indicar ao usuário que aquele texto pode ser uma corrente.

O mensageiro também passou a notificar os usuários que tentem repassar uma mensagem muitas vezes, em uma tentativa de coibir o repasse exagerado desses conteúdos. Em outubro, o WhatsApp admitiu que houve envio ilegal de mensagens em massa durante as Eleições 2018.

6. Novos ícones no Android

Uma remodelagem dos ícones presentes nas configurações chegou ao app para Android em fevereiro. Alguns menus foram redesenhados para deixar o design mais moderno e ajudar a ativar funções com maior facilidade. Alguns símbolos e chaves de “liga/desliga” também foram adicionados para deixar os ajustes mais precisos e claros para os usuários.

7. Ocultar status completamente

Desde setembro, o WhatsApp permite esconder completamente os Status de contatos indesejados. Antes disso, mesmo silenciando as publicações de determinados contatos, elas permaneciam visíveis na tela, com a cor esmaecida, o que poderia irritar alguns usuários. Desde a mudança, os conteúdos inconvenientes são suprimidos definitivamente da lista. Caso se arrependa e queira reativar os Status de uma pessoa, basta tocar na setinha do menu suspenso adicionado à tela.

8. Aviso do destinatário de imagens

Em junho, o WhatsApp passou a mostrar o nome do destinatário na tela de edição exibida antes do envio de uma foto, para que o usuário saiba para quem está mandando aquele conteúdo. O nome do contato aparece durante o envio de qualquer mídia, seja foto, vídeo ou GIF. A medida foi tomada para evitar o envio de imagens por engano.

9. Recurso de privacidade em grupos

O WhatsApp começou a liberar, em outubro, a função que permite definir quem pode adicionar o usuário a um grupo. O recurso de privacidade evita que pessoas indesejadas adicionem seu número a conversas inconvenientes. É possível escolher se qualquer pessoa pode adicionar você a um grupo ou apenas seus contatos, podendo excluir pessoas dessa lista de liberação.

10. Catálogos de produtos no WhatsApp Business

O WhatsApp Business liberou, em novembro, a possibilidade de criar um catálogo de produtos oferecidos pela loja para facilitar a solicitação de pedidos pelo mensageiro. Em poucos toques, o usuário pode receber toda a lista de itens à venda naquele estabelecimento, com novas fotos e informações detalhadas de preço, descrição, link e código.