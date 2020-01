Vem aí VI Festa de Nossa Senhora dos Navegantes no Rio Bonito

Vem aí um dos encontros mais tradicionais na região do Rio Bonito. A VI Festa de Nossa Senhora dos Navegantes será realizada nos dias 1 e 2 de fevereiro (sábado e domingo).

A organização inclusive convida todos que possuem embarcações a participar da procissão de barco no dia 01. A saída será da Rampa do Rio Bonito, às 11h00, com destino ao Alvorada da Barra.

No domingo, 02, às 9h30, todos estão convidados para a carreata com a imagem da Santa que será feira pelo Bairro do Rio Bonito. Em seguida, haverá a Santa Missa.

Após a missa haverá um delicioso almoço com música ao vivo e bingo. Os convites já estão sendo vendidos por apenas R$ 15,00 por pessoa.