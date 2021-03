Veja o que pode funcionar na fase vermelha que começa neste sábado em todo o estado

A novas restrições da quarentena no Plano São Paulo começam neste sábado, 06, a partir das 0h00. O governo regrediu todo o estado à fase vermelha, a mais restritiva da quarentena.

A fase vermelha autoriza apenas o funcionamento de setores da saúde, transporte, imprensa, estabelecimentos como padarias, mercados e farmácias, além de escolas e atividades religiosas, que foram incluídas na lista de serviços essenciais por meio de decretos estaduais.

No período das 20h às 5h, recomendação é para que pessoas evitem circular nas ruas. A medida deve permanecer até o dia 19 de março. Todos os itens listados foram divulgados pelo Governo do Estado.

O que pode e como deve funcionar na fase vermelha?

-Escolas e universidades

-Hospitais, clínicas, farmácias, dentistas e estabelecimentos de saúde animal (veterinários)

-Supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres

-Delivery e drive-thru para bares, lanchonetes e restaurantes: permitido serviços de entrega

-Cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção

-Empresas de locação de veículos, oficinas de veículos, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos

-Serviços de segurança pública e privada

-Construção civil e indústria

-Meios de comunicação, empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens

-Outros serviços: igrejas e estabelecimentos religiosos, lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica e bancas de jornais.

-Academias apenas com atividades ao ar livre

Em Botucatu o chamado comércio não essencial deverá fechar as portas neste sábado, como já anunciou o Sincomércio. Porém, é provável que as lojas possam funcionar no sistema drive-thru e delivery.

