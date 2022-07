Umidade relativa do ar segue muito baixa em Botucatu

O tempo segue extremamente seco em Botucatu nesta quarta-feira, dia 06. É o que mostra o Climatempo em suas medições da Umidade relativa do ar.

De acordo com o instituto, a Umidade pode chegar a 26% em Botucatu, nível considerado crítico. Não há previsão de melhora na qualidade do ar para os próximos dias.

Para esta quinta-feira, dia 07, a temperatura pode chegar a 29 graus, com umidade relativa do ar atingindo no momento mais crítico do dia em 23%.

Isso significa que a cidade terá um tempo extremamente seco, prejudicial par quem tem problemas respiratórios. Além disso, há o risco de incêndios florestais e vegetações extremamente secas.

O que é a umidade relativa do ar?

A umidade relativa do ar é a relação entre quantidade de água que existe no ar (umidade absoluta) e quantidade máxima de água que poderia existir na mesma temperatura (ponto de saturação), tudo isso de acordo com o CGE – Centro de Gerenciamento de Emergências.

A umidade relativa do ar vai variar de acordo com a temperatura (a 0ºC a umidade relativa do ar é de 4,9g/m³ e a 20ºC é de 17,3g/m³), a presença ou não de florestas ou vegetação, rios e represas (desertos, por exemplo, tem a umidade relativa do ar muito baixa) e, mesmo, à queda da temperatura (orvalho).

Em um deserto a umidade relativa do ar pode chegar a 15%, sendo que a média mundial é de 60%.

Quando a umidade do ar está muito baixa, ou mesmo, muito alta pode haver problemas, principalmente respiratórios. Com a umidade muito baixa (menos que 30%), as alergias, sinusites, asmas e outras doenças tendem a se agravar. Já, quando a umidade relativa do ar é muito alta, podem surgir fungos, mofos, bolores e ácaros (Brasil Escola).

