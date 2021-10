Tempo segue instável no começo desta semana em Botucatu

Há previsão de pancadas de chuva nesta segunda-feira, 04, em Botucatu

Devido a presença de uma nova frente fria no estado de São Paulo, o Tempo se mantém instável, com céu nublado a parcialmente nublado e com previsão de chuvas e trovoadas, principalmente a partir da tarde.

Em Botucatu, segundo o instituto Climatempo, continuaremos com a instabilidade no tempo. Há previsão de sol com algumas nuvens, podendo chove rápido durante o dia e à noite.

Há uma estimativa máxima de 30 milímetros de chuva nesta segunda-feira, dia 04. Temperatura máxima de 28 graus.

