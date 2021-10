Caminhão carregado com entorpecente tomba perto da serra de Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou neste domingo, 03, um acidente envolvendo um caminhão na SP-300, rodovia Marechal Rondon. Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu, houve um tombamento perto da serra de Botucatu.

O veículo estava carregado com milho em um primeiro momento. Ocorre que ao vistoriarem o material, Policiais notaram que havia uma carga de entorpecente escondida no carregamento de milho, aparentemente pasta base de cocaína.

A carga se espalhou pela pista, prejudicando o fluxo de veículos em uma das faixas de rolamento. Viaturas da Polícia Rodoviária e Rodovias do Tietê fizeram a sinalização do trecho.

De acordo com informações, os Bombeiros também estiveram no local com um caminhão tanque e viatura do resgate. Apesar do tombamento, não houve vítimas graves.

O condutor do caminhão, do interior do Paraná, teve escoriações pelo corpo e foi conduzido para atendimento médico com escolta policial para ser detido posteriormente. A Polícia Civil deverá investigar o caso e a carga da droga encontrada.