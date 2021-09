Tempo fica instável em Botucatu no fim de semana, indica previsão

Dias de sol com possibilidade de pancadas isoladas de chuva

O deslocamento da frente fria sobre o estado de São Paulo, provoca muita nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente na região sul e na faixa leste do estado. Temperaturas com ligeiro declínio.

O fim de semana começa em Botucatu com tempo estável. Segundo o Climatempo, a uma estimativa de 8 milímetros de chuva nesta sexta-feira, dia 10.

O cenário deve se repetir no sábado, dia 11, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva e temperatura máxima de 28 graus. O domingo será de tempo seco e com ligeiro aumento na temperatura.

