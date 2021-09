Agora em Botucatu você pode ter pão quentinho e fresquinho na sua casa a qualquer hora

A Casa do Pão Victoriano chegou a Botucatu há pouco mais de 3 meses, e já caiu no gosto de centenas de botucatuenses. Com uma nova proposta de produtos de padaria que você finaliza em casa, a empresa surgiu da vontade de empreender dos irmãos Luiz Gustavo Vicare e Renata Vicare Tavares, de uma família já tradicional em Botucatu.

“Conheci o produto na cidade de Bauru e era um grande consumidor. Fazíamos muitos lanches e sempre com os pães da casa do pão. Aí veio a ideia de trazer pra Botucatu, vendo que seria a cara da cidade”, contou Vicare, ao Acontece Botucatu.

O conceito surgiu de uma empresa com tradição familiar de Bauru, a família Victoriano, que já está na quarta geração de padeiros, que tem uma grande qualidade nos produtos e inovou em oferecer produtos pré-assados.

“Ela é uma padaria, só que eu não vendo como padaria convencional. Todos os meus produtos são congelados, como pães e doces, que são finalizados no forno, mas de um modo muito rápido. Para se ter uma ideia, o nosso produto que leva mais tempo para finalizar, demora menos de 15 minutos”, explica Vicare.

Mais de 40 opções para você

As porções são unitárias e o cliente retira do freezer de casa e leva direto para o forno, sem precisar esperar a fermentação. Em poucos minutos os clientes têm as delícias de uma padaria saindo quentinhas do forno da sua casa. A linha da Casa do Pão Victoriano de Botucatu tem mais de 40 itens entre pão italiano, pão de torresmo, pão francês, pães integrais, ciabatta com queijo, ciabatta integral, croissantes e também uma linha completa de doces e sobremesas.

“Temos também uma linha de pão de hambúrguer, e já atendemos inúmeras hamburguerias da cidade que querem oferecer mais qualidade para os seus clientes, com pães fresquinhos a qualquer momento”, disse.

Muita gente ainda não conhece essa nova linha de produtos e é importante ressaltar que não há consumo no local, já que esse novo modelo de negócio é focado no consumo em casa.

“É literalmente a padaria dentro da sua casa. Você leva o produto e consome ele fresquinho, na hora que quiser, basta levar ao forno para finalizar o nosso trabalho, que é feito com muita dedicação e carinho”, completou o empresário.

A Casa do Pão é uma loja de autoatendimento, já que o cliente pode se servir com os produtos que ficam em expositores espalhados pela loja. “Mesmo assim temos uma equipe que explica detalhes dos produtos e o tempo para finalização. Explicamos como que ele é feito e todo o processo, já que as pessoas têm bastante curiosidade em conhecer os produtos, por isso estamos à disposição”, finalizou Luiz Gustavo Vicare.

Você também pode conhecer essa deliciosa novidade de Botucatu na Rua Cardoso de Almeida, 725. O telefone para contato, que também é WhatsApp é (14) 99123-9717. Você pode conhecer os produtos pelo site https://casadopaobotucatu.com.br/. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h00 às 19h00 e aos sábados, das 9h00 às 17h00.