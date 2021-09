Tempo continua seco e com temperaturas elevadas em Botucatu

Massa de ar mais seco mantém o tempo estável e com poucas nuvens no estado de São Paulo. Temperaturas elevadas, especialmente no interior paulista.

Em Botucatu, teremos um dia de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. O calor continua com temperatura que pode passar dos 30 graus.

O clima segue seco, com umidade relativa do ar que pode baixar dos 20%. Segundo a previsão, apenas amanhã haverá condição para chuva, mesmo assim, possibilidade de pequenas pancadas isoladas.

