Shopping Botucatu volta a abrir após revogação de decreto

Comércio em geral foi liberado para funcionar por 8 horas em Botucatu

Assim como ocorreu com o comércio de rua, o Shopping Botucatu reabriu nesta segunda-feira, 08, após duas semanas fechado. O fato se deu após a revogação do decreto da fase vermelha no município pelo Prefeito Mário Pardini.

A economia de Botucatu estará pelos próximos dias funcionando nos moldes da fase laranja. Desta forma, o Shopping ficará aberto por 8 horas, sendo obrigado a fechar às 20 horas.

Conforme publicação do empreendimento nas redes sociais, o funcionamento será na seguinte forma:

Lojas – Segunda a domingo: 12h às 20h

Praça de Alimentação – Segunda a domingo: 12h às 20h

Lotérica – Segunda a sexta: 10h às 19h e Sábados: 10h às 16h

Clínica Cuesta Saúde – Segunda a sexta: 12h às 20h e Sábados: 12h às 18h

Tenda Atacado – Segunda a sábado: 07h às 22h e Domingos: 10h às 20h

Comércio de rua

Embora não tenha um comunicado oficial, o comércio de rua deve seguir o horário que vinha desempenhando na fase laranja. Desta forma, os lojistas deverão atuar das 10h00 às 18h00 de segunda a sexta e das 10h00 às 17h00 aos sábados.

A grade de 8 horas vale para todos os setores, incluindo o de serviços. A exceção, de acordo com nota conjunta dos Sindicatos, fica para estabelecimento de gêneros alimentícios, óticas e materiais de construção.

