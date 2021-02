Pardini revoga decreto e libera funcionamento de comércio e academias em Botucatu

Setores da economia voltam a funcionar em Botucatu já nesta segunda-feira, 08

O Prefeito Mário Pardini revogou neste domingo, 07, o decreto que impunha a condição de restrição máxima às atividades econômicas na cidade de Botucatu. O ato do Poder Executivo libera já nesta segunda-feira, 08, o funcionamento dessas atividades.

Portanto, a economia da cidade voltará a funcionar nos moldes da chamada fase laranja, com maior flexibilização. O ato do Prefeito contraria o que foi determinado pelo governador João Doria, que manteve na sexta-feira, 05, a região da DRS-6 na vermelha.

“Revogo hoje o Decreto que estabelecia a Fase Vermelha em Botucatu. O esforço de toda a população e as medidas de restrição de circulação somadas a ampliação do número de leitos conquistada ao longo desta última semana foram fundamentais para que possamos iniciar uma nova transição com a retomada das atividades consideradas não essenciais de maneira segura e responsável”, escreveu Pardini em seu Facebook.

Desta forma, comércio em geral e os Shoppings voltam a funcionar por até 8 horas. Bares, lanchonetes e restaurantes poderão atuar até às 20 horas para entrada de clientes e até às 22 horas para finalização das atividades presenciais e consumo, conforme prevê a fase laranja.

As academias também poderão funcionar novamente em Botucatu, sempre respeitando os protocolos sanitários. As atividades em barbearias e salões de beleza também voltam a ser permitidas, sempre seguindo os horários de funcionamento determinados.

Ainda segundo o Prefeito, desde o início da Pandemia Botucatu tem estado na vanguarda no enfrentamento dessa doença.

“Temos um dos maiores e mais eficientes programas de testagem do Brasil, isso faz com que diagnostiquemos mais, envolvemos as forças de segurança num projeto piloto em todo país para que as pessoas positivas e, portanto com a doença ativa, cumpram quarentena, garantindo um controle maior sobre a transmissão do vírus, abrimos leitos municipais exclusivos para atendimento dos cidadãos de Botucatu e ainda, fomos a primeira cidade no Centro Oeste Paulista a firmar convênio para contratação de leitos particulares para atendimento de pacientes do SUS, alternativa graças a DEUS ainda não utilizada”, disse Pardini.

Botucatu estava na fase vermelha desde o dia 25 de janeiro, fato que causou ainda mais prejuízo para o comércio e setor de serviços. Na última semana se intensificou o clamor pela reabertura, com manifestações e carreatas pela cidade.

“Quero agradecer a todos os empresários que nos apoiaram nas medidas duras adotadas em tempo de reverter quadro de crescimento da doença, a todos os profissionais de saúde de nossa cidade, valentes a todo tempo, na linha de frente no combate à este terrível mal, e a todas as pessoas que nos ajudam com as medidas de contenção da transmissão, usando máscaras, lavando as mãos com frequência, utilizando álcool em gel e em especial, praticando neste momento, o distanciamento social”, disse.

A medida anunciada hoje pelo Prefeito Mário Pardini ocorre após a divulgação de uma redução no número de casos novos de coronavírus em Botucatu. Segundo boletim oficial divulgado na noite de ontem, a semana epidemiológica deve ser encerrada com uma regressão de 38% dos casos no município.

“A todos aqueles que me apoiaram ou criticaram, meu carinho e respeito, somos contemporâneos de uma mesma história que está sendo escrita, um dia ela será contada e os acertos e erros contabilizamos. Continuemos a luta, o combate não acabou, sejamos responsáveis e pratiquemos o amor uns com os outros. São os dias mais difíceis que escancaram as intenções e o caráter de cada indivíduo”, finalizou Mário Pardini.

Veja também