Botucatu tem redução de quase 40% na transmissão de novos casos de coronavírus

Botucatu teve redução de 38% na transmissão de casos do coronavírus. A informação foi dada pelo Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, durante o boletim coronavírus na noite desta sexta-feira, 06.

Após três semanas com mais de 500 casos por semana fechada e depois de um pico com de 600 casos nos últimos dias de janeiro, houve uma redução importante, segundo Spadaro. Segundo o boletim, a melhora no cenário se dá após as medidas mais restritivas.

A semana epidemiológica, que se encerra neste sábado, 06, deverá ter aproximadamente 400 casos positivos. O número ainda é elevado, mas em comparação com a semana anterior, a diminuição foi de 38%.

Diante desse cenário, André Spadaro cogitou em sua fala uma possível flexibilização das medidas restritivas em Botucatu. Hoje são 45 pessoas do município que estão internadas, seja no HC ou Unimed.

