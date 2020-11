Setor de e-commerce bate recorde no Brasil e faz comércio investir em ferramentas digitais

Fonte: Unsplash

O ano de 2020 está sendo histórico para o setor de e-commerce no Brasil. Além do surgimento de novas lojas virtuais por todo o país, inclusive em Botucatu, a alta de 47% em comparação com o ano anterior significa o maior número nos últimos 20 anos. Isso acaba por abrir espaço para outras áreas crescerem, como é o caso do marketing digital, que se transformou em uma ferramenta essencial para quem possui um comércio online.

As informações sobre o crescimento do e-commerce neste ano foram divulgadas na 42ª edição do Webshoppers, que é o estudo anual realizado pelo setor no Brasil. O crescimento de 47% aconteceu apenas no primeiro semestre de 2020, e bateu todos os números anteriores. Para efeito de comparação, em 2019, o crescimento foi de apenas 12% no mesmo período. Isso significa que o mercado virtual nunca esteve tão bem como agora.

Apesar de ser um número excelente, não pegou os especialistas de surpresa. Em reportagem realizada no ano passado , Gustavo Luigi Martin do Amaral, professor de gestão e negócios do Senac Botucatu, já havia afirmado que o mundo digital estava transformando por completo o varejo comum. Com cada vez mais pessoas acessando à internet, é impossível para o mercado não migrar para o mundo digital.

Um exemplo que podemos ver de perto aconteceu com a empresa Fábrica de Colmeias, localizada na Rua Silvestre Bartoli. Desde o início do ano, a loja lançou um site virtual com todos os produtos e viu um aumento nas vendas de 30%. Esse resultado, na verdade, não veio apenas com a criação do site, mas também com o investimento no marketing digital, que é cada vez mais importante nesse tipo de negócio.

O marketing online

Assim como nas propagandas tradicionais, o mundo digital também possui ferramentas para divulgar produtos e serviços de empresas digitais. Um exemplo disso são as redes sociais, como o Instagram e o Facebook, que são cada vez mais utilizadas como plataformas para divulgação de produtos. Não é raro ver artistas, celebridades e músicos fazendo propaganda de produtos e lojas online.

Outra forma de realizar marketing digital, e que é comum no entretenimento online, é o bônus para os novos usuários. Plataformas de streamings, como a Netflix e HBO GO, costumam oferecer uma degustação gratuita do catálogo de filmes e seriados por algum período. A primeira já chegou a oferecer 2 meses grátis para novos clientes. Os sites de cassino online também costumam agradar os novos usuários. As principais plataformas de jogos, como a White Lion e da Unique, oferecem através da Casinos.pt um bônus sem depósito para jogadores que realizam o primeiro cadastro e desejam conhecer os jogos com o menor risco possível. Até mesmo a Uber, empresa líder no setor de caronas virtuais, possui desconto para quem utiliza o aplicativo pela primeira vez.

No e-commerce, essa espécie de bônus para novos usuários costumam vir em forma de desconto na primeira compra. Algumas lojas de departamento, como a Renner, oferecem frete grátis ou então códigos que descontam até 10% do valor final da compra. É uma forma interessante de mostrar ao cliente que fazer compras em lojas virtuais não é apenas mais confortável, como também é mais barato.

O futuro do mercado

É difícil fazer uma previsão para os próximos anos do comércio. Entretanto, é impossível não imaginar que as lojas virtuais vão continuar ganhando cada vez mais espaço. Outros setores, como do próprio entretenimento, estão se digitalizando quase que totalmente. Ou seja, apesar de o comércio tradicional ainda ser gigante, é preciso entender que alinhar a loja física com uma ação digital é quase obrigatório para acompanhar o crescimento do setor.

Na pesquisa que citamos, é possível perceber que não foram só os números de pedidos que aumentaram nas lojas virtuais. O valor médio desembolsado pelos clientes pulou cerca de 6%, o que também foi um recorde de crescimento. Atualmente, as pessoas gastam, em média, cerca de R$ 427 por compra. É um número que não pode ser ignorado, principalmente para quem depende tanto de vendas para conseguir fechar o caixa no final do mês.

O e-commerce não é apenas o futuro do comércio, mas também o presente. Ações como da Fábrica de Colmeias mostram que Botucatu está antenada para essas mudanças, e isso é uma boa notícia para a economia local. O digital abriu novas possibilidades de comércio, mas é preciso se atualizar e investir em diferentes ações. O marketing digital é algo que não para de crescer, e aplicar de forma correta para atingir mais clientes é a chave de como usar a internet como aliada nas vendas.