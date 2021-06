Senac Botucatu recebe doações de alimentos do Mesa Brasil Sesc

A partir desta sexta-feira, 11 de junho, todas as unidades do Senac no estado de São Paulo, inclusive em Botucatu, serão pontos para doações de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, leite em pó, óleo, fubá, entre outros. Os donativos podem ser entregues na entrada da unidade, das 9 às 17 horas.

A ação emergencial é parte do projeto Mesa Brasil, programa criado há 26 anos pelo Sesc São Paulo e que conecta doadores a instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Desde o início da pandemia, o programa já coletou, selecionou, transportou e distribuiu, no estado de São Paulo, mais de 9,4 mil toneladas de alimentos e 540 toneladas de produtos de higiene e limpeza. Foram distribuídas ainda mais de 22 mil cestas de alimentos, 110 mil cestas básicas e 55 mil kits de produtos de higiene pessoal e limpeza.

“O Senac São Paulo entra como parceiro na Ação Urgente Contra a Fome, com o objetivo de auxiliar e expandir a rede de solidariedade em um momento em que grande parte dos brasileiros enfrenta algum grau de insegurança alimentar. Nossa mobilização busca atender às necessidades básicas de pessoas em dificuldades. Unindo esforços, vamos diminuir os efeitos negativos agravados pela pandemia do novo coronavírus”, afirma Luiz Francisco de A. Salgado, Diretor do Senac São Paulo.