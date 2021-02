Semana começa com sol e tempo estável em Botucatu

Não há previsão de chuva em Botucatu no começa desta semana

Tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo. No norte, nordeste e leste do estado há previsão de chuvas isoladas, a partir do período da tarde. Temperaturas estáveis.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira, 08, com sol e algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura máxima será de 27 graus, com mínima de 18 para a próxima madrugada.

Não há clima tem instabilidade na região de Botucatu até pelo menos quarta-feira, 10. A umidade relativa do ar poderá chegar a 43%.

