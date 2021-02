Sabesp fará manutenção em adutora de água tratada que abastece região leste de Botucatu nesta segunda-feira

A Sabesp realiza na segunda-feira (08/02) manutenção na adutora de água tratada que abastece a região leste de Botucatu. Esse sistema atende 11 mil ligações de água, com cerca de 23 bairros.



A intervenção visa ajustar a rede de água às obras de reconstrução da ponte da Rua Rafael Sampaio que foi danificada durante a forte tempestade na cidade em fevereiro de 2020.

Para isso, será necessário remanejar um ponto de conexão que ficaria debaixo da laje de transição após a conclusão da nova ponte, o que dificultaria uma eventual futura manutenção na adutora.

Os trabalhos de remanejamento da rede, com diâmetro de 300 milímetros, são complexos e terão início na manhã da segunda-feira, com conclusão prevista para a manhã de terça-feira (09/02).

Devido ao grande porte dos serviços, será necessária a interrupção do fornecimento de água, a partir das 22h de segunda, para os bairros da zona leste da cidade atendidos por esse sistema.

Os locais mais afetados serão as partes mais altas, aproximadamente 4 mil ligações, envolvendo cerca de 16 mil moradores dos seguintes bairros: Vila Mariana, Vila Maria, Jardim Brasil, Boa Vista, Bairro Alto, Jardim Bandeirantes, Jardim Ciranda, Jardim Cristina, Parque Serra Negra, Vila Cidade Jardim, Residencial Arlindo Durante, Vila Solange, Conjunto Habitacional Antônio Hermínio Dellevedove, Vila Santa Clara, Vila Contin, Vila Éden, Jardim Peabiru, Jardim Vista Linda, Parque Residencial Nazaré, Vila Auxiliadora, COHAB II, Vila Bela Vista, Jardim Dona Nicota.

Por isso, a Companhia pede a todos o uso consciente da água. Imóveis com caixas-d’água com reservação para 24 horas, como prevê as normas técnicas, não devem sentir a intermitência.

Após a conclusão dos trabalhos, prevista para as 8hda terça-feira, o abastecimento será retomado e restabelecido gradativamente ao longo do dia. A normalização total do sistema deverá ocorrer no final da noite de terça-feira.

Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento Telefônico, nos números 0800 055 0195 ou 195 – a ligação é gratuita -, ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br. Os clientes também podem utilizar o aplicativo da Sabesp para Android e iOS.