Semana começa com sol, calor e sem previsão de chuva em Botucatu

As condições de estabilidade retornam sobre o estado de São Paulo, dificultando a formação de nuvens associadas à chuva na maior parte do estado. Contudo, nas regiões norte e nordeste, ainda são esperadas chuvas isoladas, a partir do período da tarde, indica a previsão.

Segunda o Climatempo, teremos uma semana de tempo estável em seus primeiros dias. A segunda-feira será de sol com algumas nuvens, mas não chove.

O tempo continua quente durante a semana. A temperatura máxima pode atingir 32 graus, com temperatura mínima de 19 graus durante as madrugadas.

