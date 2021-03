Fechado ao público há um ano, Museu do Café da Fazenda Lageado apresenta aspecto de abandono

Área histórica da fazenda é tombada pelo Condephatt. Direção alega falta de recursos e pouca mão de obra no campus

É difícil encontrar um cidadão de Botucatu que não conheça a Fazenda Lageado. Além de abrigar algumas das mais importantes faculdades do Brasil, tem guardado um pedacinho da história do Estado de São Paulo, abrigando relíquias de estimado valor no Museu do Café.

A Área Histórica da fazenda é patrimônio tombado desde 2013 pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), como bem de interesse histórico, arquitetônico, artístico, paisagístico, ambiental e turístico.

Apesar de ser parte integrante da memória de milhares de pessoas, a área histórica da fazenda está literalmente abandonada. O Acontece Botucatu traz imagens da atual situação do terreiro do café, anexo ao museu, um dos patrimônios culturais do interior paulista.

A Fazenda Lageado pertence à Unesp (Universidade Estadual Paulista) e desde a chuva que devastou a cidade em meados de fevereiro de 2020, o acesso ao local ficou restrito. A pandemia reforçou a ação da Universidade que deixou o local longe do alcance popular.

O Terreiro do Café, local que se confunde com a trajetória do Município desde o início do século XX, se apresenta com mato alto e erosões. O Museu do Café, que tanto encantou os botucatuenses e turistas foi fechado no ano de 2019 e o Casarão, símbolo máximo desse áureo período, também entrou no ciclo do descaso e abandono e conta com rachaduras e trincas estruturais, que comprometem todo o prédio.

Em nota a assessoria de imprensa da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, responsável pela manutenção do campus, justificou a atual situação do museu, confira o texto completo.

Nota na íntegra: