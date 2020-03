Semana começa com instabilidade no tempo em Botucatu

Como fica o tempo em Botucatu nesta segunda-feira?

Áreas de instabilidade diminuem a partir do oeste e sul do estado de São Paulo, porém, permanece com previsão de chuvas, principalmente nas regiões norte, nordeste e leste do estado.

Em Botucatu, a semana começa com instabilidade. Segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira, 30m de sol e aumento de nuvens de manhã.

Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 10 milímetros. A temperatura máxima será de 27 graus, com mínima de 18 graus.

