Secretário diz que pacientes suspeitos de coronavírus em Botucatu serão tratados com hidroxicloroquina

Os pacientes internados em Botucatu com suspeita ou confirmação de coronavírus serão tratados com hidroxocloroquina. A informação foi dada neste domingo, 29, pelo Secretário Municipal de Saúde do Município, Dr. André Spadaro, em boletim diário da Prefeitura.

O tratamento é amparado pelo Ministério da Saúde e Anvisa. O Ministério da Saúde vai distribuir 3,4 milhões de unidades do medicamento para hospitais e determinou um protocolo para uso da droga.

“Todos os pacientes aqui em Botucatu, suspeitos, graves ou confirmados graves, conforme protocolo do Ministério da Saúde, aprovado pela Anvisa, estarão recebendo o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina. A gente tem sido bastante questionado sobre esse tratamento. Então gostaria de esclarecer que ele será e já está sendo oferecido aos casos suspeitos graves internados”, disse Sparado.

A hidroxicloroquina é um remédio usado para o tratamento da malária desde os anos 1930, mas também já foi usado para combater doenças como artrite reumatoide e lúpus.

O medicamento já se mostrara anteriormente eficaz contra a Sars, uma doença respiratória aguda que surgiu na China em 2002 e pertence ao grupo coronavírus, assim como o vírus causador da atual pandemia de Covid-19.

Casos e morte suspeita

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) informa que foi registrado mais um óbito suspeito de COVID-19 neste domingo.

Trata-se de mulher de 55 anos, que veio em estado grave de Arandu, internada há três dias em nossa UTI sob ventilação mecânica. O HC informa também que aguarda o exame confirmatório e seus contactuantes já estão sendo monitorados, e em isolamento domiciliar.

Números atualizados:

Caso positivo – O HCFMB informa também que a paciente que apresentou teste para COVID-19 realizado no HCFMB com resultado positivo continua internada em nossa UTI, sob ventilação mecânica. Seu estado é considerado grave, porém estável.

