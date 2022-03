Princípio básico da análise fundamental em Forex para investidores iniciantes

Ao começar como um trader forex iniciante, há um grande número de termos e conceitos técnicos que se deve entender ao negociar Forex.

Um desses conceitos é a análise fundamental, que pode ajudar os traders a revisar alguns dos principais fatores que afetam os preços da moeda e tomar decisões de investimento mais informadas ao longo do tempo.

Neste post, discutiremos os fundamentos da análise fundamental com mais detalhes, enquanto perguntamos como isso se compara à análise técnica.

O que é Análise Fundamental?

Análise fundamental é um termo amplo que descreve esse ato de negociação com base em vários aspectos diferentes, cada um dos quais afeta diretamente a oferta e a demanda em uma variedade de mercados.

Isso inclui commodities e ações, além de pares de moedas internacionais, com análise fundamental ajudando os investidores a determinar quando e onde executar os traders, enquanto também identifica quais pares de moedas negociar em primeiro lugar.

Normalmente, a análise fundamental deriva informações para três fontes primárias:

#1. Bancos Centrais: Os bancos centrais continuam sendo uma das fontes mais voláteis, mas amplamente utilizadas, para negociação fundamental, com vasta lista de ações potenciais tomadas por essas entidades. Por exemplo, eles podem reduzir e aumentar as taxas de juros, o que impacta diretamente os valores da moeda e as entradas de capital do exterior. Isso também pode ser usado para controlar a inflação, enquanto os bancos centrais geralmente fazem declarações associadas e divulgam dados que informam os traders sobre suas decisões políticas mais recentes.

#2. Lançamentos econômicos: Os mercados globais são regularmente influenciados por lançamentos econômicos e conjuntos de dados, que são programados durante todo o ano e dizem respeito a países de todo o mundo. Embora negociar esses lançamentos possa ser incrivelmente desafiador e tênue, os traders podem pelo menos destacar dados relevantes para seus pares de moedas escolhidos e utilizá-los para informar e cronometrar seus negócios.

#3. Relações e conflitos geopolíticos: O mercado cambial também é afetado por uma série de fatores, muitos dos quais são de natureza política. A política comercial e o fluxo internacional de mercadorias oferecem um caso relevante, por exemplo, assim como os casos de conflito geopolítico e a subsequente incerteza nos mercados de capital e cambial.

Monitorar a presença da inflação é crucial para os traders forex, principalmente ao tentar antecipar a análise fundamental e determinar o impacto potencial de futuras decisões de política monetária, pois a mesma continua sendo um impulso fundamental do valor da moeda e da política monetária.

Análise Fundamental vs. Técnica – As Principais Considerações

A análise fundamental discute os fatores que afetam o preço no mercado cambial, enquanto a análise técnica se concentra em como os preços flutuam ao longo do tempo.

Ao comparar a análise fundamental com a técnica, é importante criar o processo e os indicadores ideais com base em seus recursos, objetivos e filosofia de negociação mais ampla.

Por exemplo, traders de escalas e day traders, que procuram obter lucros pequenos e incrementais de um grande volume de pedidos a curto prazo, a análise técnica é muito mais útil à medida que a mecânica dos movimentos de preços se torna cada vez mais importante. Bem como o macd indicador que auxilia os traders a prever e traçar a direção de um movimento futuro de preços, essa previsão também é conhecida como indicador de tendência.

Por outro lado, um investidor forex de longo prazo, que se entrega a negociações de swing ou posição que mantém negociações abertas por um período de semanas ou meses. Nesse caso, a análise fundamental é uma ferramenta mais eficaz para os traders, pois pode se concentrar nos próximos eventos e lançamentos de dados para determinar o provável desempenho do preço ao longo do tempo.

