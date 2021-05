Quais são os Melhores (e Mais Divertidos) Investimentos Alternativos?

Vamos apresentar uma lista de investimentos divertidos e alternativos. Alguns são um pouco estranhos… mas é por isso que são divertidos. Lembre-se de que isto não é um endossamento a nenhum deles!

Arte

Eu lembro-me quando ouvi a história de Steve Wynn (da fama do império de casinos) pôs o seu cotovelo na pintura de Picasso com o título Le Rêve. Planeou vendê-lo a um administrador de fundos de hedge por US $139 milhões em 2006, mas o negócio fracassou depois de Wynn ter aberto um buraco do tamanho de um dólar de prata no quadro! Correu tudo bem porque um gerente de fundos de hedge comprou alguns anos depois por US $155 milhões. Buracos no cotovelo ou não, as belas-artes agradecem.

Se quiser uma obra de arte, uma das poucas formas de investir nesta classe de ativos é com a empresa chamada Masterworks. Tal como o imobiliário crowdfunded, a Masterworks permite-lhe comprar pequenas participações em obras de arte.

Vinho

A cada ano, é produzido um número limitado de garrafas e quando a vinícola é popular, ou a colheita é excelente, o valor de cada garrafa aumenta. Conforme o tempo passa, cada vez menos dessas garrafas existem porque as pessoas as bebem, partem-se, o que quer que seja.

Imobiliário

O investimento imobiliário é a alternativa de investimento mais comum. A sua casa é onde mora, mas também é um investimento. Se vender a sua casa para obter lucro, deve impostos sobre ela (após a exclusão do ganho doméstico).

Valas de cemitérios? Sim.

Outro ativo “imobiliário” não convencional é a compra e venda de valas de cemitérios. Os retângulos de terra num cemitério. Se conseguir superar o quão mórbido isso soa, não é diferente de qualquer outro tipo de terra – são apenas parcelas mais pequenas. Não há um Redfin para cemitérios, então a recolha de dados é um pouco mais difícil, mas pode comprar e vender valas de cemitérios como qualquer outra propriedade.

Metais Preciosos

A seguir aos imóveis, os metais preciosos são os investimentos alternativos mais comuns. Muitas vezes são vistos como uma reserva de valor, como ter uma pequena apólice de seguro.

Opções binárias e forex

É uma forma muito complicada de investimento, mas muito simplificada através de plataformas de negociação como a Opção de bolso (leia a análise da opção de bolso).

Capital de Risco/Investimento Anjo

Para o investimento anjo, é bastante simples – tem que encontrar uma empresa para investir. Pode inscrever-se em sites que procuram conectar investidores anjo com empresas. Também pode fazê-lo da forma antiga e interagir com empreendedores.

Colecionáveis

Arte. Bonecas Hummel. Beanie Babies. Whisk(e)y. Moedas. A lista continua.

Direitos Minerais

Se tem uma propriedade situada em recursos naturais valiosos, pode vender os direitos minerais para uma empresa que extrairá esses minerais. Embora o termo seja minerais, pode ser qualquer coisa, desde rochas até petróleo, gás e algum outro recurso precioso. Os minerais mais valiosos são aqueles com que está a contar – petróleo, gás, ouro, cobre, diamantes e carvão.