Prefeitura vai distribuir 80 mil máscaras em Botucatu

Haverá também distribuição em pontos públicos de Botucatu

A Prefeitura Municipal de Botucatu tornará obrigatório o uso de máscaras em bancos, mercados e outros pontos de aglomeração de pessoas no município. Conforme adiantado nesta terça-feira, 28, pelo Acontece Acontece Botucatu, um decreto foi emitido e publicado colocando a obrigatoriedade no uso do equipamento pela população nesses locais.

A medida entra em vigor no dia 04 de maio. Os estabelecimentos serão responsáveis pela execução da medida e em caso de descumprimento, ficarão passíveis de multa e cassação do alvará. A Vigilância Sanitária é quem fará a fiscalização.

Diante dessa situação, a Prefeitura de Botucatu divulgou que irá distribuir inicialmente 80 mil máscaras de tecido (reutilizáveis) de casa em casa em bairros com maior presença de famílias socialmente vulneráveis. A distribuição será gratuita.

“Também distribuiremos em 16 pontos instalados em frente a supermercados e nos 3 principais pontos de embarque do transporte coletivo no Centro (Igreja São Benedito, Camelódromo e Paratodos)”, disse o Prefeito Mário Pardini.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é nas próximas semanas adquirir máscaras suficientes cada um dos 150 mil habitantes na média. Os mercados também poderão comercializá-las, porém, com valor tabelado pela Prefeitura de até R$ 1,59.

