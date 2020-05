Prefeitura lança guia para ajudar gastronomia rural de Botucatu durante a pandemia

A Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Adjunta de Turismo, está lançando mais uma edição do Sabores da Cuesta. Desta vez, o guia tem como objetivo divulgar produtos e ações desenvolvidas pelos estabelecimentos durante a quarentena. O material reúne restaurantes, lojas e pontos turísticos de Botucatu, que estão promovendo vendas antecipadas de ingressos e entrega de cestas e alimentos produzidos e comercializados nos sítios da Cidade.

“O turismo rural é um segmento consolidado em Botucatu. São diversos sítios, lojas, locais que sempre foram muito frequentados pelos botucatuenses e pelos turistas, mas com a pandemia estão fechados há dois meses. Por isso, tivemos a iniciativa de reunir estes estabelecimentos em um guia, para que eles possam continuar comercializando seus produtos e serviços, tenham um capital, até que tudo passe e eles possam reabrir de forma normal”, explicou Augusto Tecchio, Secretário Ajunto de Turismo.

No guia, que leva o nome Sabores da Cuesta – Na Sua Casa, os estabelecimentos oferecem opção de produtos que os clientes podem comprar e receber em casa. Também há o contato e redes sociais dos estabelecimentos, para que os consumidores possam fazer suas encomendas. A vantagem do guia é poder comprar produtos e serviços com descontos especiais oferecidos pelos empreendedores.

“Com a pandemia, a visitação em nosso café caiu 100% e foi algo muito difícil para nós. Sempre fomos um ponto de encontro e agora as pessoas não podem mais fazer isso aqui. A elaboração da cesta de produtos, com entrega aos clientes, vai nos ajudar a passar por esse momento tão complicado”, destacou o empresário Paulo Cabrera, proprietário de um café no Bairro da Demétria.

“Para nós, que recebemos turistas para contemplar as paisagens da Cuesta, como estamos fechados, pensamos em vendas antecipadas. Para o cliente, a vantagem será o desconto de 15% do voucher de visitação e alimentos para consumir em nossa lanchonete. Este benefício poderá ser usado assim que a pandemia acabar”, comentou Danilo Prado, proprietário de um ponto de contemplação da Cuesta.

Os restaurantes, lojas e atrativos turísticos rurais que ainda não fazem parte do guia, devem procurar a Secretaria Adjunta de Turismo para participar. O Guia Sabores da Cuesta – Na Sua Casa é uma realização da Secretaria Adjunta de Turismo com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comutur).

Acesse o Guia Sabores da Cuesta – Na Sua Casa ( AQUI ).

Serviço:

Secretária Adjunta de Turismo

Rua Benjamim Constant, 161, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

(14) 3811-1492 | (14) 3811-1508