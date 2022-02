Morre Zé Airton Amorim, apaixonado pelo esporte e colunista do Acontece Botucatu

Uma triste notícia. Faleceu na madrugada desta quinta-feira, dia 17, o colunista do Acontece Botucatu José Airton Amorim. Ele teve complicações de uma pneumonia e estava internado no Hospital Unimed.

Zé Airton, como era carinhosamente chamado, tinha 81 anos e mantinha todos os sábados a Coluna Matando no Peito, onde contava boas histórias do nosso futebol. Ele esteve no Acontece Botucatu desde o início do portal em 2010.

Bancário aposentado, boleiros dos bons e apaixonado pelo esporte, Zé Airton colecionou ao longo da vida admiradores e amigos. O Acontece Botucatu se solidariza com a família neste momento tão difícil e guardará ótimas lembranças de suas histórias contadas aqui nesse espaço.

José Airton Amorim da Silva, conhecido como Zé Airton, foi uma estrela que brilhou nos campos de Botucatu e região. Esse sabia o que fazer com a bola e com rara qualidade técnica comandava com inteligência e maestria o meio de campo. Jogava com muita facilidade e sua perna esquerda dava passes precisos, assim como fazia muitos gols de faltas, disse certa vez em uma coluna o amigo Jair Pereira de Souza.

Zé Airton Amorim será velado no Complexo Orlando Panhozzi a partir das 9 horas e será sepultado às 15 horas no Cemitério Portal das Cruzes.

Como homenagem, vamos relembrar a última coluna que ele redigiu para o Acontece Botucatu, no dia 29 de janeiro. Por uma incrível coincidência, ele falou se sua própria trajetória, quando completou 81 anos.

Compartilhe esta notícia