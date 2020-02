Ministro da Defesa de Portugal visita Embraer no interior de SP

O Ministro da Defesa de Portugal, João Cravinho, chegou ao interior de São Paulo e visitou nesta sexta-feira as instalações da Embraer em Gavião Peixoto. Ele conheceu a linha de montagem onde serão fabricados os cinco KC-390 Millenium adquiridos pela Força Aérea Portuguesa.

“Muito interessante visita à Embraer em Gavião Peixoto (São Paulo) para ver a linha de montagem do KC-390, e conversar sobre novas possibilidades nesta parceria luso-brasileira” declarou o ministro português.

O negócio para a aquisição dos cinco KC-390 foi assinado em agosto do ano passado, em Évora, e está avaliado em 827 milhões de euros, incluindo a aquisição de um simulador de voo e a manutenção das aeronaves nos primeiros 12 anos de vida. O primeiro destes aviões de carga e transporte do grupo brasileiro será entregue à FAP em fevereiro de 2023, seguindo-se mais um por cada ano até fevereiro de 2027.

Portugal é o primeiro país europeu a adquirir os KC-390, que são produzidos maioritariamente no Brasil, com componentes fabricados no Parque da Indústria Aeronáutica de Évora. O ministro Cravinho já considerou a aeronave KC-390 “a melhor do mercado” e argumentou que a compra de cinco destes aviões por Portugal é “um investimento”, em vez de despesa.

Em 10 de setembro de 2010, os então ministros da Defesa de Portugal e do Brasil assinaram uma declaração de intenções assumindo o compromisso de “alargar e aprofundar a cooperação entre os dois países no setor aeronáutico, como uma das prioridades conjuntas para dar início às negociações bilaterais tendo em vista a definição dos termos e condições da participação de Portugal no Programa de Desenvolvimento e Produção das Aeronaves KC-390″.

Já o navio-escola Sagres partiu da Praia, Cabo Verde, no dia 22 de janeiro, e cruza o Atlântico até chegar ao Brasil, sendo esperado no dia 10 de fevereiro na cidade carioca e contará com a presença do ministro português, no âmbito das comemorações dos 500 anos da viagem de Fernão de Magalhães.

Fonte: Mundo Lusíada