Massa de ar frio que derrubará as temperaturas, alerta Defesa Civil

Entre segunda-feira (24) e terça-feira (25) os dias serão marcados pela presença do Sol entre algumas nuvens, mas mesmo assim, as temperaturas não sobem, pois haverá a atuação de uma massa de ar frio que derrubará as temperaturas, elevando a sensação de frio intenso em todo o território paulista principalmente nos períodos da noite/madrugada/manhã. Esse alerta foi enviado pela Defesa Civil.

Já a partir de quarta-feira (26), linhas de instabilidade se formarão no estado de São Paulo, provocando novamente precipitações generalizadas. Essas chuvas virão acompanhadas por rajadas de vento e descargas elétricas.

Por conta de todo esse cenário meteorológico, recomenda-se que as pessoas tenham cuidado com os mais vulneráveis, como idosos e crianças além de não acenderem fogueiras em ambientes fechados e não atearem fogo na vegetação, pois o risco para incêndios permanecerá elevado. Com relação as chuvas, aconselha-se que os municípios prestem atenção nas áreas mais vulneráveis, pois haverá há tendência para transtornos.

Em Botucatu, segundo a Somar Meteorologia, teremos uma segunda-feira, 24, de sol, com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 24 graus.