Live beneficente vai arrecadar fundos para as Casas de Apoio do Hospital das Clínicas

Nesta sexta-feira, 28, a partir das 19h30, será realizada a live show beneficente em prol das Casas de Apoio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), com a presença da dupla sertaneja Day & Lara e a participação especial de Gian & Giovani. A live será transmitida pelos canais oficiais da dupla e do HCFMB no Youtube.

Day & Lara iniciaram a carreira ainda na infância e se conheceram em maio de 2015, através de amigos compositores em comum. A dupla foi formada em março de 2016 e, juntas, fizeram mais de 350 composições, gravadas nas vozes de artistas como Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, Bruno e Barreto, entre outros. O primeiro DVD da dupla foi indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2017, ao lado de nomes como Marília Mendonça, Simone e Simaria, Luan Santana e Daniel.

A realização da live é do Jornal Nosso Informativo, com o apoio do Espaço Andreolli.

Sobre as Casas de Apoio

A primeira Casa de Apoio foi inaugurada em janeiro de 2006, com capacidade para acolher 44 pacientes oncológicos de outras localidades. Atualmente, são quatro unidades com capacidade para 114 leitos atendendo, dentre outros, pacientes transplantados em diálise peritoneal e mães que amamentam bebês prematuros. O atendimento humanizado é prestado em parceria com o Serviço Social do HCFMB, que faz a triagem dos pacientes.

Diariamente, são servidas 5 refeições para pacientes e acompanhantes (café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar e chá noturno). Aqueles que recebem uma dieta diferenciada em virtude do tratamento são supervisionados pela equipe de assistência do Hospital.