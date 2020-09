Governo de SP promove cursos gratuitos de ensino a distância sobre inclusão digital

Iniciativa da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência oferece conteúdos sobre digitação e redes sociais, entre outros temas

Com o objetivo de desmistificar o sentimento de medo e insegurança em acessar os recursos tecnológicos, garantindo maior autonomia e a inclusão da pessoa com deficiência, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) está realizando cursos de ensino a distância (EaD) sobre inclusão.

“Os cursos de inclusão digital, como quer o Governador João Doria, atendendo as pessoas com deficiência, tem como objetivo proporcionar maior inclusão e acessibilidade digital e tecnológica das pessoas com deficiência, principalmente neste período de pandemia”, ressaltou a secretária Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

As atividades são realizadas por assessores em inclusão do Centro de Tecnologia e Inovação e do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro – Jardim Humaitá. Para esclarecimentos, o atendimento pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo e-mail [email protected] ou por meio do aplicativo WhatsApp (11) 99841-6685/99690-3359.

Aprendizado

A aluna do curso EaD de Tecnologia Assistiva Aparecida Alves Lima, de 64 anos, aprendeu dicas de como manusear o celular, além de ressaltar a importância de realizar uma atividade que acrescentou novos conhecimentos durante a pandemia. “Nessa pandemia, a gente fica muito em casa. Então, o curso foi muito bom para preencher o meu tempo com coisas boas. Adorei conhecer pessoas, o professor é ótimo, além de aprender mais sobre o uso do meu celular”, disse.

As pessoas com deficiência interessadas, poderão se matricular nos seguintes cursos: Alfabetização Digital, Digitação, Redes Sociais e Tecnologia Assistiva voltada para pessoas com deficiência visual. As inscrições podem ser realizadas pela internet.