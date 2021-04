Fim de semana será de sol, calor e tempo seco em Botucatu, indica previsão

Massa de ar seco atua no estado de São Paulo, deixando o céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Umidade do ar estará baixa em todo território paulista.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de calor e sem previsão de chuva. A temperatura máxima chegará a 31 graus com mínima de 16 graus.

Não há previsão de chuva pelos próximos dias e o tempo ficará seco em toda a região. A umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 40%.

