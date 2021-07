Fim de semana em Botucatu com sol e ligeiro aumento na temperatura, diz previsão

Tempo estável em Botucatu nos próximos dias

A passagem de uma nova frente fria pelo oceano, aumenta a nebulosidade na região sul e faixa leste do estado de São Paulo, porém, permanece sem previsão de chuvas em todo o estado paulista. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de sol, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Ligeiro aumento na temperatura durante o dia, com madrugadas frias, porém, com menor intensidade do que foi registrado durante a semana.

Temperatura máxima de 25 graus para este sábado e 23 para o domingo. A mínima deve ser de 10 graus durante a próxima madrugada.

