Filhote de cão esfaqueado em Botucatu se recupera de cirurgia e não corre risco; agressor continua preso

O cãozinho esfaqueado no pescoço durante o fim de semana em Botucatu recebeu alta e já se recupera. A informação foi confirmada pela ONG Liga do Bem em sua página no Facebook nesta segunda-feira, dia 06.

O animal passou por cirurgia ainda no sábado, dia 04. A recuperação está sendo rápida e ele não corre mais riscos.

“O local dos pontos ainda inspira cuidados, pois o corte é muito grande e precisamos controlar possíveis infecções, mas tirando isso, está salvo”, disse a Vereadora Érika Liao, representante da Liga do Bem ao Acontece Botucatu.

O filhote, de apenas três meses, ganhou o nome de Raul, uma homenagem a um dos policiais da ação que o resgatou após levar a facada de seu antigo tutor. Este caso representou a primeira prisão por maus-tratos contra animais em Botucatu.

O animal está sob a tutela das voluntárias da ONG e em breve será colocado para adoção responsável. “Ele já tem várias pessoas interessadas, graças a Deus, assim que tiver alta já terá um lar”, completou Érika.

De acordo com as informações do Delegado Seccional de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte, o autor dos fatos foi preso em flagrante e por se tratar de crime inafiançável, continua detido à disposição da Justiça.

Relembre o fato