Área história do Lageado tem acesso interditado por tempo indeterminado

A Diretoria da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, câmpus de Botucatu, informou nesta quinta-feira, 13, que interditou o acesso ao Lageado, especialmente em sua área histórica. A decisão foi tomada após uma avaliação técnica nesta quinta-feira.

A interdição inclui também o casarão em que funciona o Museu do Café e o Terreiro de Café. Estas estruturas sofreram danos após as fortes chuvas do início desta semana.

Nos próximos dias novas avaliações devem e com mais detalhes sobre as estruturas. O objetivo é estabelecer as medidas necessárias para a regularização da situação da área, primando pela prevenção de acidentes e pela segurança de todos os usuários.

“A FCA informa ainda que o acesso à Fazenda Experimental Lageado só pode ser feito pela portaria nova – Av. Universitária, 3780 – Altos do Paraíso. A FCA agradece a compreensão e a colaboração de toda a população” diz trecho da nota.

